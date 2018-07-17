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محافظات

محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمة الطبية بمركز الأورام.. صور

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:48 م
صدى البلد
أيمن رياض
تفقد عصام البديوى محافظ المنيا، مركز الأورام، لمتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى فى المركز.

جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم أمين مدير عام مركز أورام المنيا، والدكتور ياسر عبد الجواد استشاري جراحة الأورام .

وأجرى المحافظ جولة تفقدية لأقسام المركز واستمع إلى شرح من مدير مركز أورام المنيا للأجهزة الموجودة داخل المركز، حيث زار العيادات الخارجية ووحدات الأشعة بأنواعها داخل المركز والمسح الذرى وأقسام الجراحة الداخلية (رجال- نساء- أطفال) وكذلك غرفة العمليات والعناية المركزة .

كما التقي المحافظ خلال جولته بالمركز بعدد من المرضى واستمع إلى طلباتهم ووجه بتيسير وتوفير كافة الاحتياجات الطبية، لافتا إلى ضرورة تقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمواطنين وحسن معاملة المرضى.

وأكد أن هناك متابعة مستمرة لكافة المستشفيات العامة والمراكز والوحدات الصحية بكل مركز للوقوف على أرض الواقع عن مدى توفير الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فوري لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم.
محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمة الطبية بمركز الأورام.. صور
محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمة الطبية بمركز الأورام.. صور
محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمة الطبية بمركز الأورام.. صور
محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمة الطبية بمركز الأورام.. صور
محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمة الطبية بمركز الأورام.. صور

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