محمد علي يكشف كواليس فيلمه الجديد.. غدا

يحل الممثل الشاب محمد علي، ضيفًا على الإعلاميات مفيدة شيحة، ومنى عبدالغني، وسهير جودة، غدا، الأربعاء، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، عبر قناة "Cbc"، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.



ويتحدث خلال الحلقة عن تفاصيل دوره في مسلسل "طايع" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي، ويتحدث أيضا عن كواليس مشاركة فيلمه "البر الثاني" خلال مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في نسخته القادمة، مع تكريم الفنانة عفاف شعيب، وبحضور بطل الفيلم محمد علي، فضلا عن حديثه عن ردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها بعد تألقه في دور الضابط خلال شهر رمضان.



ويعد محمد علي ممثل شاب تألق في العديد من الأدوار في السينما مثل المعدية والبر التاني، وله تجربة إنتاجية وحيدة من خلال فيلم البر الثاني الذي شارك في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.