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فن

أغنية تامر حسني عيش بشوقك تتخطى مليون مشاهدة في 24 ساعة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:43 م
نورا نبيل
حقق الفيديو كليب الخاص بأغنية "عيش بشوقك"، الذي نشره المطرب تامر حسني على صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أكثر من مليون و400 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة فقط بعد نشره يوم الأحد

ولم يقتصر نجاح الأغنية فقط على مشاهدات يوتيوب ولكن اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بردود الأفعال الإيجابية حول الأغنية والفيديو كليب، وقام العديد من المشاهدين بنشر الكليب معلقين أنه أضفى عليهم روح البهجة والسعادة التي تسود على الأغنية.

وتعتبر أغنية "عيش بشوقك" هي التعاون الأول بين شركة "N J Music Production" التي يملكها المنتج هاني محروس وبين شركة T.H PRODUCTIONS، والتي كانت أنشئت في البداية لتعتمد على اكتشاف عدد من الأصوات الشابة لإنتاج ألبومات غنائية لهم، وضمت العديد من الأسماء القوية مثل مصطفى حجاج، ولكن استمرارًا للنجاح الكبير للشركة فاتجهت لإنتاج بعض الأغاني والكليبات لنجوم كبار مثل تامر حسني.

ونشر أيضًا الفنان تامر حسني كواليس تصوير كليب أغنية "عيش بشوقك" والتي يتعاون فيها مع مصطفى حسن في الكلمات، ألحان بلال سرور، وتوزيع هاني محروس وبلال سرور، ويقوم بإخراج الكليب المخرج الكبير هادي الباجوري، وفكرة الكليب تدور حول شخص واحد وهو تامر حسني يسير وسط الناس ويقابلهم وكل شخص لديه مشاكل مختلفة في حياته ورغم ذلك تامر يحاول أن يخرج منه الابتسامة، وهذه الفكرة قريبة من الناس في الحياة الطبيعية.

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