تعرف على خطة وزارة البترول لزيادة إنتاج منطقة الدلتا من الغاز

أكدت شركة بترول بلاعيم "بتروبل" - إحدى شركات وزارة البترول - أنها تستهدف الوصول بالطاقة الإنتاجية لحقل نيدكو شمال غرب دلتا النيل إلى ٣٣ مليون متر مكعب من الغاز في اليوم، وذلك من خلال إضافة بعض التسهيلات خلال المرحلة الثالثة من تنمية حقل نيدكو.





وأوضحت الوثيقة التى عرضها مسئول ىشركة بتروبل خلال جلسة التشاور المجتمعي لمشروعي تنمية حقل نيدكو شمال غرب وتنمية حقل بلطيم جنوب غرب التى عقدت اليوم بمدينة المنصورة بحضور محافظي الدقهلية وكفر الشيخ وسكرتير عام محافظة دمياط، وممثلى جهاز شئون البيئة، أنه يتم حاليا معالجة الغاز الناتج من ابار نيدكو في تسهيلات الانتاج المبكر(ll &epf l) والتي تقع بالقرب من مجمع آبار حقل نيدكو ثم ضخه في الشبكة القومية للغاز التابعة لشركة جاسكو بمعدلات تصل إلى ١٠ ملايين متر مكعب في اليوم، فيما يوجه الجزء المتبقي حوالي ١٥مليون متر مكعب في اليوم الي محطة أبو ماضي مرورا بمحطة القرعة حيث يتم استخلاص غاز البوتاجاز.





وأضافت أنه تم وضع حقل نيدكو شمال غرب على خريطة الإنتاج في أغسطس ٢٠١٥ بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 مليون متر مكعب من الغاز يوميا ، بما يعادل 880 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم.





وأشارت إلى أن هذه الإضافات تتمثل في خط أنابيب بري ٢٤ بوصة من منطقة آبار نيدكو إلي موقع أبو ماضي، وخط أنابيب بري ٣٢ بوصة يربط بين حقل أبو ماضي ومحطة الجميل بطول 100 كيلو متر، حيث تساهم هذه الخطوات فى تلبية الاحتياجات المتزايدة من الغاز الطبيعى على مستوى الدولة حيث يستخدم فى توليد الكهرباء ومصانع البتروكيماويات.





وبحسب الوثيقة فإن بتروبل تستهدف من مشروع تنمية حقل بلطيم جنوب غرب، انشاء خط لتحويل الغاز من ابار نيدكو الى محطة الجميل من خلال خط بقطر ٣٢بوصة.



