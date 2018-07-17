توب العيرة يشارك في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان ببيروت

يشهد الفيلم الوثائقي توب العيرة للمخرج لين الفيصل عرضه الأول في العالم العربي من خلال الدورة الثالثة من مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان ببيروت، والتي تقام ابتداءً من الثلاثاء 17 يوليو الجاري في سينما متروبوليس أمبير صوفيل بالأشرفية، وذلك بحضورك مخرجة الفيلم.



مهرجان رامة لأفلام حقوق الإنسان ببيروت ينبثق من مهرجان كرامة بالأردن الذي تأسس في 2010 ويتضمن برنامجه عروضًا سينمائية، ونشاطات حقوقية موازية طوال الفعاليات، ويسعى المهرجان للمساهمة في نشر حقوق الإنسان التي تنكر العنصرية والحقد الكراهية والتمييز والظلم.



وبهدف حشد التضامن والدعم مع الأقليات، يعرض المهرجان مجموعة مختارة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، ويجرى مناقشات مفتوحة لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وآفاق التغيير الاجتماعي والتقدم.



ومؤخرًا فاز توب العيرة بـجائزة أفضل فيلم وثائقي بعد أن نافس مهرجان طريق الحرير السينمائي، وكان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان لندن الدولي لصانع الأفلام حيث نافس على جوائز المهرجان أفضل فيلم وثائقي بلغة أجنبية وأفضل مخرج لفيلم وثائقي لفيلم أجنبي وأفضل مونتاج لفيلم وثائقي.