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محافظات

مركز الخارجة يواصل تركيب كشافات الليد الموفرة بالمدينة.. صور

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:57 م
استبدال كشافات
استبدال كشافات
محمد منصور ابوالعلمين
تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، تركيب كشافات الليد الموفرة للطاقة بأحياء مدينة الخارجة.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إنه يجري استبدال الكشافات العادية بكشافات ليد موفرة للطاقة، حيث تم الانتهاء من تركيب 352 كشاف ليد موفر للطاقة بحي البرى.

وكذلك تم تركيب عدد 156 بحى عين الشيخ وجارى استكمال باقي المناطق الاخرى بمعرفة العاملين بقسم الإنارة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.
مركز الخارجة يواصل تركيب كشافات الليد الموفرة بالمدينة.. صور
مركز الخارجة يواصل تركيب كشافات الليد الموفرة بالمدينة.. صور
مركز الخارجة يواصل تركيب كشافات الليد الموفرة بالمدينة.. صور
مركز الخارجة يواصل تركيب كشافات الليد الموفرة بالمدينة.. صور

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