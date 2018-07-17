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تعليم

افتتاح الأسبوع العالمي للتدريب ببيروت.. صور

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:08 م
جانب من حفل الافتتاح
جانب من حفل الافتتاح
الديب ابوعلى
قال الدكتور محسن جابر نائب وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، إن الأسبوع العالمي للتدريب والذي تستضيفه العاصمة بيروت ويحظى بإقبال كبير من الخبراء التربويين، وهذا يدل على أهمية التدريب وتحسين المفاهيم الجديدة، استنادًا إلى التجارب العالمية الحديثة، والتي ساهمت في تحقيق إبداعات تطوير المنظومات التربوية وتحقيق نهضة تربوية مشرقة.

وأكد "جابر" خلال كلمة له بحفل افتتاح الاسبوع العالمي للتدريب، أن المهارات التدريبية للمعلم باتت من ضرورة العمل التربوي، ومثلها رفع مستوى القيادة المدرسية وتعزيز العلاقة مع الأهالي، مشددًا على ضرورة تطوير سلوكيات المعلم لأنه النموذج والقدوة، ومثلها تطوير مهاراته للنهوض بالأجيال من أجل مستقبل راق للبنان والدول العربية، لأن المعلم هو ناقل للقيم وعماد التنمية البشرية وكل ميادين التنمية الأخرى.

ومن جانبه، استعرض المستشار عبدالله شاهين رائد تطوير التعليم ومؤسس مشروع "معلم صانع حضارة" و"المربي الحضاري" رسالة الأسبوع العالمي للتدريب ومحاوره وأهدافه والذي يعقد بمشاركة 15 دولة عربية منها مصر، مؤكدًا أن هدف ورسالة هذا الأسبوع هي بناء الإنسان العربي.

ومن جهته، كشف الشيخ خالد الزعبي مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون عكار عن عقد أحد مؤتمرات الأسبوع العالمي للتدريب في قاعة الرئيس رفيق الحريري في عكار خلال هذا الأسبوع، مؤكدًا أن التنمية المستدامة هى الاستثمار في الإنسان.

وأشارت الدكتورة فاطمة المهاجري المشرف العام على الأسبوع العالمي للتدريب، إلى أهمية برامج هذا الأسبوع ومحاوره القوية في التدريب العملي ونقل الخبرات والتجارب العالمية في التعليم البرامج التربوية.

وأوضح الدكتور محمد سمير رئيس مؤتمر المرأة العربية، أنه يجب التصدي للتغيرات السريعة التي يشهدها العالم من خلال التدريب والتعليم والتربية، مشددًا على أهمية بناء الأسرة القوية التماسكة، والإهتمام بالمرأة وتأهيلها لتكون قادرة على تنشئة أجيال واعية وقوية تنهض بالأمة العربية.

وأشار الدكتور محمد مجاهد رئيس مؤتمر الأسرة العربية، إلى أهمية مثل هذه اللقاءات التربوية التعليمية، لبناء أسرة عربية مثقفة وواعية ومتعلمة، تتطلع إلى غدًا أفضل.

وفي ختام حفل الافتتاح كرم المستشار عبدالله شاهين رئيس الأسبوع العالمي للتدريب، خلف الزناتي نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والذي يشارك بالاسبوع وقدم له درع التميز.

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