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حوادث

مصرع عامل غرقا انزلقت قدمه بترعة الرياح بالمنوفية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:18 م
صورة أرشيفية - جثمان
صورة أرشيفية - جثمان
محمد امين
لقي عامل مصرعه غرقا بترعة الرياح المنوفي بدائرة مركز أشمون بالمنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة أشمون يفيد بتلقيه إخطارا بقيام الأهالي بانتشال جثة عامل سقط بترعة الرياح المنوفي.

بالانتقال والفحص، تبين تمكن الأهالي من انتشال جثة المدعو "ع. م"، 29 عاما، عامل، مقيم بذات العنوان، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين أن الوفاة بسبب إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

بسؤال والده وشيخ القرية قررا أنه أثناء غسيل الغريق يده بالترعة، انزلقت قدمه وسقط في الرياح ولقي مصرعه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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