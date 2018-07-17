ساري يخشى تفريغ تشيلسي من أسلحته الفتاكة

كشفت تقارير صحفية، أن ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد لتشيلسي، يخشى رحيل نجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وذكر موقع "ديلي ميل"، أن ساري يشعر بالخوف من إمكانية رحيل نجولو كانتي، في ظل اهتمام فريق برشلونة، بالحصول على خدمات الدولي الفرنسي.



وأوضح الموقع البريطاني، أن المدرب الإيطالي يضع بقاء كانتي، على قائمة أولوياته مع البلوز، ولذلك سيعمل بشدة على إقناع متوسط الميدان المتميز، بمواصلة حمل قميص تشيلسي في الموسم القادم.



من جانب أخر، ذكر موقع "ديلي ستار"، أن فشل تشيلسي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قد يدفع بعض لاعبي الفريق اللندني إلى مغادرة الفريق.



وأضاف الموقع البريطاني، أن رادار برشلونة وريال مدريد، يرصد حارس البلوز تيبو كورتوا ونجم الفريق إيدين هازارد.



يُشار إلى أن نجولو كانتي (27 عاما)، انتقل إلى تشيلسي سنة 2016 قادما من ليستر سيتي، الذي حقق معه معجزة كروية، تتمثل في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تبلغ قيمة الدولي الفرنسي المالية، حوالي 80 مليون يورو، وفق ما ذكر موقع "ترانسفير ماركت".