محافظ الوادي الجديد: يجب تبني الأفكار الشبابية والعمل خارج الصندوق

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ضرورة التيسير على المواطنين والعمل على توفير كافة احتياجاتهم وتدعيم وتبي الأفكار الشبابية والعمل خارج الصندوق، مشيرًا إلى أن معيار التقييم هو العمل والإخلاص فيه.





كما شدد المحافظ -بحسب بيان- على ضرورة مراعاة الشفافية التامة فى جميع ما يخص اختيار المتقدمين ( وظائف – مشروعات – وحدات سكنيه) و إجراء قرعة علنية وفتح باب التظلمات بعد إعلان النتائج.





وأشار المحافظ إلى ضرورة المتابعة الجيدة لجميع الاعمال التي تتم بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وإعداد تقرير من جميع الجهات الحكومية موضحا به احتياجات كل جهة من الوزارات المختلفة.



