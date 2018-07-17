محافظ الوادي الجديد: يجب تبني الأفكار الشبابية والعمل خارج الصندوق

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ضرورة التيسير على المواطنين والعمل على توفير كافة احتياجاتهم وتدعيم وتبي الأفكار الشبابية والعمل خارج الصندوق، مشيرًا إلى أن معيار التقييم هو العمل والإخلاص فيه.
كما شدد المحافظ -بحسب بيان- على ضرورة مراعاة الشفافية التامة فى جميع ما يخص اختيار المتقدمين ( وظائف – مشروعات – وحدات سكنيه) وإجراء قرعة علنية وفتح باب التظلمات بعد إعلان النتائج.
وأشار المحافظ إلى ضرورة المتابعة الجيدة لجميع الاعمال التي تتم بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وإعداد تقرير من جميع الجهات الحكومية موضحا به احتياجات كل جهة من الوزارات المختلفة.
ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من مشروعات سترة ومتابعة تركيب أبراج الاتصالات والانتهاء من تغطية طريق بغداد الأقصر وضرورة الاستعداد التام لموسم جمع محصول البلح وزيادة ساعات المياه المخصصة لمزارع النخيل على ان يتم استعراضها خلال فصل الشتاء، وسرعة تشغيل الآبار من خلال عدادات كهرباء مسبوقة الدفع ومنح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع روابط الآبار وتشكيل لجنة للمرور على جميع مخابز المحافظة بهدف تحسين مستوى الخبز المقدم للمواطنين ووصول الدعم لمستحقيه ولجنة أخرى من الري وصندوق استصلاح الأراضي والوحدة المحلية لإعداد تقرير عن منطقة عين يسن وسرعة حل مشكلتها .