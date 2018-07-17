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محافظات

محافظ الوادي: قرعة علنية لاختيار المستفيدين بمزارع الإنتاج الحيواني

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:10 م
اجتماع
اجتماع
محمد منصور ابوالعلمين
شدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على ضرورة إجراء قرعة علنية لاختيار المستفيدين من مشروعات الإنتاج الحيواني التابعة لمزرعة مصر الخير وفتح باب التظلمات أمام المتقدمين لمدة 15 يومًا بعد الانتهاء من إجراء القرعة.

وأوضح منتصر عبد الرحيم، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادي الجديد، في بيان، الثلاثاء، أنه بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصري، تم تلقي الطلبات في الدورة الجديدة لمزارع الإنتاج الحيواني بالوادي الجديد بواقع 250 مستفيدًا.

وذكر أن ذلك تم خلال الفترة من 24/6 حتى 28 /6 /2018.

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