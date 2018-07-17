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محافظات

محافظ الوادي الجديد: تحاليل دورية لمياه الشرب وإعلان نتائجها للمواطنين

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:09 م
محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
محمد منصور ابوالعلمين
شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على ضرورة إجراء تحاليل دورية لمياه الشرب بجميع مراكز المحافظة، بشكل دوري كل 15 يومًا، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي وتحديد كافة النسب بها، وذلك من خلال استغلال معامل المياه الموجودة بالمحافظة وإعلان نتائج التحاليل أمام المواطنين.

من جانبه أشار المهندس حسام القوشتى مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد انه قد تم سحب 40 عينة من 10 محطات مياه شرب، وجارٍ تحليلها وسوف يتم إعلان نتائجها.

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