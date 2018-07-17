جنايات المنيا تقرر إحالة أوراق صياد لفضيلة المفتي

قضت اليوم محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء الدين عبد الظاهر وامانة سر محسن شيمى ومحمد مصطفى هارون بإحالة أوراق صياد إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى بإعدامه وتحديد جلسة الثاني من دور سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.



استمعت المحكمة الى مرافعة الدفاع عن 5 متهمين بينهم المتهم الاول ويدعى تمام . ل .ت 18 سنة صياد مقيم بقرية اولاد الشيخ مركز مغاغة واشترك معه 4 آخرون هم شهاب . م . ع 25 سنة صياد وسيد . ك .ت 28 سنة سائق وجمعه . ف .ت هارب ومنصور . س . ر هارب فى استدراج وقتل المجنى عليه ناصر صفوت جابر عمدا مع سبق الاصرار والترصد فى 17 اغسطس 2012 وسرقة دراجته البخارية بإطلاق عدة اعيرة نارية عليه من بنادق آلية وإخفاء معالم الجريمة بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة.



واستندت المحكمة بحق المتهم الاول محبوس على ذمة القضية بانه اطلق اعيرة نارية صوب المجنى عليه ومع المتهم الثانى فارداه قتيلا على الفور.



وشمل امر الاحالة قيام المتهمين الخمسة بقتل وسرقة واحراز اسلحة نارية بدون ترخيص وحددت المحكمة جلسة الثانى من دور شهر سبتمر للنطق بالحكم على جميع المتهمين.



كما كلفت المحكمة اجهزة الامن بسرعة ضبط المتهمين الرابع والخامس قبل جلسة النطق بالحكم.