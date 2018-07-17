تعد البامية من أغنى الخضر بالفيتامينات والأملاح المعدنية لذا يحرص خبراء الطهى على ابتكار أطباق متنوعة منها بامية بالصلصة البيضاء.



نقدم لكم طريقة عمل بامية بالصلصة البيضاء بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير بامية بالصلصة البيضاء:

بامية كبيرة

لحم ضاني

مرقة

بصل

ورق لورا

جزر

كرفس

ثوم

عصير ليمون

سمـنة

دقيق

لبن

كزبرة خضراء

ملح

فلفل اسود

حبهان

زعتر

كريمة لباني



طريقة تحضير بامية بالصلصة البيضاء:

* تسلق اللحم في ماء مع ورق لورا وحبهان وبصل وجزر وكرفس وملح وفلفل

* يفرم الثوم ويرفع في طاسة على النار مع السمنه و البصل و مكعب المرقه

* يقطع الجزر مكعبات صغيره و يضاف الى الطاسه مع الزعتر

* يضاف اليه البامية مع كزبرة خضراء و يقلبوا جيدًا مع أضافه عصير الليمون

* تضاف مرقة سلق اللحمه الى البامية و تترك لتغلي كل المكونات مع بعض

* يوضع السمنه فى طاسه على النار مع مكعب المرقه و الدقيق ثم يضاف اللبن و الكريمة لباني

* يضاف اليه معلقه كبيره من المرقه مع ملح و فلفل و عصير ليمون

* تضاف اللحمه الى الصلصة البيضاء و تقدم مع البامية بالهنا

