ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة تحضير بامية بالصلصة البيضاء

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:04 م
بامية بالصلصة البيضاء
بامية بالصلصة البيضاء
اسماء محمد
تعد البامية من أغنى الخضر بالفيتامينات والأملاح المعدنية لذا يحرص خبراء الطهى على ابتكار أطباق متنوعة منها بامية بالصلصة البيضاء.

نقدم لكم طريقة عمل بامية بالصلصة البيضاء بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير بامية بالصلصة البيضاء:
بامية كبيرة
لحم ضاني
مرقة
بصل
ورق لورا
جزر
كرفس
ثوم
عصير ليمون
سمـنة
دقيق
لبن
كزبرة خضراء
ملح
فلفل اسود
حبهان
زعتر
كريمة لباني

طريقة تحضير بامية بالصلصة البيضاء:
* تسلق اللحم في ماء مع ورق لورا وحبهان وبصل وجزر وكرفس وملح وفلفل
* يفرم الثوم ويرفع في طاسة على النار مع السمنه و البصل و مكعب المرقه
* يقطع الجزر مكعبات صغيره و يضاف الى الطاسه مع الزعتر
* يضاف اليه البامية مع كزبرة خضراء و يقلبوا جيدًا مع أضافه عصير الليمون
* تضاف مرقة سلق اللحمه الى البامية و تترك لتغلي كل المكونات مع بعض
* يوضع السمنه فى طاسه على النار مع مكعب المرقه و الدقيق ثم يضاف اللبن و الكريمة لباني
* يضاف اليه معلقه كبيره من المرقه مع ملح و فلفل و عصير ليمون
* تضاف اللحمه الى الصلصة البيضاء و تقدم مع البامية بالهنا

ترشيحاتنا

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وزير التموين يعلن موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات .. فيديو وصور

البرلمان: إسقاط عضوية نواب عملوا على إتلاف المال العام وسب مسئولين

راحت عليها.. سواقي الفيوم تاهت بين تجاهل السياحة وإنكار الري.. فيديو وصور

وفاة عارضة الأزياء البريطانية Anabella Nelson عن عمر يناهز 49

زيدان يقترب من اللحاق بكريستيانو رونالدو في يوفنتوس

تطورات في صفقة انتقال هازارد إلى الريال.. وعقبة تؤجل حسمها

أمير كرارة يهنئ تامر حسني: أحلى أغنية سمعتها

الصحة: وفاة مواطنين وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بأسيوط

بالأسماء.. ننشر الحركة القضائية الخاصة بأعضاء النيابة العامة

تعرف على رد فعل سياسيو أمريكا على قمة ترامب وبوتين

شاهد.. رد فعل بوتين بعد اتهام مذيع أمريكي له بابتزاز ترامب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

فيديو

منى محرز: تصدير فائض إنتاج مصر من البيض للخارج.. فيديو
تنسيق 2018.. التعليم العالي: تعديل الرغبات ممكن حتى الجمعة..فيديو
الزراعة: مصر من أقل دول العالم استهلاكا للمبيدات.. فيديو
وزير الأوقاف: الزيادة السكانية تحتاج حلا فوريا وجذريا.. فيديو
الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بالسواحل الشمالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟