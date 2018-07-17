فودافون تحصل على شهادة أفضل شبكة محمول فى مصر من P3 العالمية

كما صرح هاكن اكمن، الرئيس التنفيذي لشركة P3 Communications، بأن فودافون مصر قدمت أداءً متميزًا في اختبارات الشركة؛ ما جعلها من أقوى المتنافسين بين مشغلي خدمات المحمول، لتحرز نتائج مذهلة وسعت الفارق بينها وبين المنافسين وهو ما يؤكد على مكانة فودافون كأقوى شبكة في مصر، وقد شمل الاختبار 11 محافظة و13 مدينة على مستوى الجمهورية في صعيد مصر مرورًا بالقاهرة حتى الإسكندرية والمحلة الكبرى ودمياط في الشمال، هذا بالإضافة إلى شبكات الطرق المتصلة بهذه المدن لمدة ثلاثة أسابيع متصلة – من منتصف أبريل وحتى أوائل مايو- للتأكد من ثبات وجودة الخدمات المقدمة.

حصلت فودافون مصر على شهادة "أفضل شبكة محمول فى مصر - Best in Test" من شركة P3 للاتصالات - وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والهندسة والاختبارات الفنية – وذلك بعد اجتيازها اختبار قوة الشبكة في الصوت (المكالمات الهاتفية) والموبايل إنترنت، وتحقيقها أعلى النتائج الكلية في التجربة لتسجل 690 نقطة بفارق 95 نقطة عن المنافسين.يأتي هذا التتويج بالتزامن مع إطلاق فودافون مصر لخدمات الـ 4G+ في مصر، لتقدم لعملائها سرعات إنترنت فائقة وتجربة استخدام فائقة الجودة للشبكة.وقد سجلت فودافون أعلى النتائج في اختبارات المكالمات الصوتية لشركة P3 للاتصالات وذلك بنتائج غير مسبوقة لقوة الشبكة بالمقارنة مع المنافسين من مشغلي خدمات المحمول، لتتقدم فودافون مصر بفارق نقاط بلغ 94 نقطة، وهو فارق نقاط ملحوظ حتى بالنسبة لأداء الشركة في نفس الاختبار العام الماضي حيث تحسنت النتائج بواقع 53 نقطة.وقد صرح ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر "إننا فخورون بالحصول على هذه الشهادة العالمية التي تؤكد على ريادة فودافون مصر لخدمات المحمول في السوق المحلية، وتمثل دافعًا لتحقيق المزيد وهو ما نتبعه بالفعل، حيث أحرزنا تقدمًا في نتائج الاختبارات مقارنة بالعام الماضي"، مؤكدًا أن هناك تطورًا كبيرًا في التكنولوجيا والشبكات، حيث استثمرت فودافون في الثلاث سنوات الماضية ما يقارب من 9.5 مليار جنيه في تطوير وتحديث الشبكة، ونعتزم استثمار 10% أكثر في الثلاث سنوات القادمة في الشبكة.وفي هذا الإطار، نظمت فودافون مصر فعالية متميزة والأولى من نوعها في مصر بحضور الرئيس التنفيذي للشركة للإعلان عن إطلاق خدمات ال 4G+ وحملتها الجديدة للترويج للشبكة رقم واحد في مصر بحضور عمرو ماكجيفر، مؤسس أكبر أكاديمية لقيادة سيارات السباق في مصر "ماكجيفر أكاديمي"، وقام ماكجيفر بتجربة فريدة من نوعها لاختبار الشبكة، حيث قام فريق العمل بتغطية سيارته واعتمد اعتمادا كليا على شبكة فودافون لرؤية الطريق والتوجيه في القيادة، مؤكدا ثقته فى الشبكة وجودتها.جدير بالذكر أن شركة فودافون مصر تخدم أكثر من 43 مليون عميل، لتتصدر الحصة السوقية في مصر بنسبة تتجاوز 40% وذلك وفقًا لتقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما تغطي شبكتها 99% من المناطق السكنية في مصر، بفضل استثماراتها في تطوير شبكاتها والبينة التحتية، وقد نفذت فودافون برنامج تطوير شاملا للشبكات بأكثر من 9.5 مليار جنيه استثمارات خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لتطوير البنية التحتية ومواكبة إطلاق خدمات الجيل الرابع في مصر، ليصل إجمالي حجم استثماراتها في السوق المصرية إلى 45 مليار جنيه.