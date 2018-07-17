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ديني

صلاة تجوز في كل الأوقات.. تعرف عليها

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:49 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي، إن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي ليلة العيد، له ثواب عظيم، وقد تكون الصلاة مكروهة في بعض الأوقات إلا ذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا النبي فهي دائمة في كل الأوقات.

وأضاف "عاشور"، خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن الصلاة على سيدنا النبي في العيد سنة مستحبة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ تِرَةٌ، وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ تِرَةٌ".

وأشار إلى أهمية الإكثار من الصلاة على النبي في ليلة العيد والتكبير طوال الليل حتى صلاة العيد إحياء لليلة العيد.

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