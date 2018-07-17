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أخبار البلد

الكهرباء توقع عقدا بـ91 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات شرق مطروح

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:44 م
صدى البلد
أ ش أ
وقع المهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عقدا مع شركة "إجيماك" لتنفيذ عملية إنشاء محطة محولات شرق مطروح جهد 66/22 كيلوفولت سعة 2×40 ميجافولت أمبير من النوع التقايدى داخل المبنى (بدون توريد المحولات الرئيسية) بنظام تسليم المفتاح وذلك بمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعاته في محافظات مصر المختلفة وتطوير رفع مستوى الأداء بشبكة النقل.

وأوضح المهندس جمال عبدالرحيم أن القيمة الإجمالية للتعاقد تصل إلى حوالي 91 مليون جنيه، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على اعتمادات مشروعات محطة المحولات التابعة لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا بموازنة العام المالي 2017/2018، بمدة تنفيذ تصل إلى 12 شهرا تبدأ من تاريخ التعاقد.

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