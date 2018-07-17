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أخبار العالم

مبعوثة أمين الأمم المتحدة تلتقي بزعيمي جزيرة قبرص لحل الأزمة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:37 م
صدى البلد
أ ش أ
قال المتحدث الخاص باسم الأمين العام للأمم المتحدة عليم صديق : إن المبعوثة الشخصية للأمين العام جين هول لوت ستعقد لقاءات مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي خلال زيارتها المرتقبة للجزيرة الأسبوع المقبل.

وأوضح صديق ، في تصريحات لوكالة الأنباء القبرصية ، أنه من المقرر أن تعقد مسؤولة الأمم المتحدة اجتماعات منفصلة مع أناستاسيادس وأكينجي يوم الاثنين المقبل .. موضحا أن لوت لن تتحدث إلى الصحافة خلال زيارتها لكنها ستقدم تقريرا مباشرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال : "إنه من غير المتوقع أن تعقد لوت أي اجتماعات أخرى أثناء وجودها في قبرص"..مضيفا : "أنه لم يتم بعد تأكيد المزيد من الاجتماعات في أنقرة وأثينا ولندن وبروكسل".

يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت ثلثها الشمالي، وكان المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن قبرص الصيف الماضي في منتجع كران مونتانا السويسري بهدف إعادة توحيد الجزيرة تحت سقف اتحادي، قد انتهى دون التوصل إلى حل.

وقد طلب الأمين العام للأمم المتحدة من جين هول لوت إجراء مشاورات مع جميع الأطراف لمعرفة نتائج ما توصلوا إليه بعد فترة التفكير من أجل عقد مؤتمر حول قبرص.

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