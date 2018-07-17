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محافظات

برنامج تدريبي للسيدات بسيناء على صناعة الكليم الطبيعي

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:03 م
صناعة الكليم الطبيعي
صناعة الكليم الطبيعي
احمد صالح
قال الدكتور خالد زايد المسئول التنفيذ لمشروع تمكين الشباب والذي تنفذه جمعية الجوره انه تم تنفيذ برنامج تدريبي للسيدات بسيناء على صناعة الكليم الطبيعى لتأهيل الفتيات علي المشغولات البيئية واحياء الحرف التراثية التي تتميز بها المنطقة.

وأضاف زايد انه تم تنفيذ 3 دورات تدريبية للسيدات بواقع 15 متدربة فى كل تدريب بإجمالى 45 فى ثلاث مناطق مختلفة بمركز ومدينة بئر العبد وهى "تجمع أبوشلة بقرية النجاح – مركز بئر العبد الأم – تجمع أغزيوان بمركز بئر العبد، لافتا الى أنه تم تقديم دعم عيني لكل مشاركة في البرنامج.

وأشار الى أنه تم الاستعانة بمدربين متخصصين لهم خبرة متميزة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الكليم الطبيعى والتراث والمشغولات السيناوية، واستمرت مدة التدريب 6 أيام متواصلة، حيث يتيح المشروع فرصة العمل داخل المنزل وتسويق المنتج من خلال منافذ البيع والمعارض التي تشارك فيها المحافظة.

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