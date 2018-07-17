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أخبار العالم

اعتقال 4 إرهابيين شديدي الخطورة في ديالي بالعراق

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:43 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالي العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 4 عناصر إرهابية شديدة الخطورة قرب ب‍عقوبة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني - في تصريح لقناة (السومرية) العراقية - إن قوات مكافحة الإرهاب في ديالي نجحت، في عملية نوعية قرب بعقوبة، في الإطاحة بأربعة عناصر إرهابية شديدة الخطورة، تنتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكانت أجهزة الأمن في ديالي قد اعتقلت العشرات من المطلوبين للقضاء خلال الأشهر الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة.

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