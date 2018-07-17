اكتشاف أثري جديد بمحافظة الدوادمي السعودية

أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة، عن العثور اكتشافات أثرية جديدة في موقع "حليت" الأثرى بمحافظة الدوادمي بمنطقة الرياض بالسعودية.





ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة السعودية بالقاهرة، صورًا عن اكتشافات أثرية جديدة في موقع "حليت الأثري" بمحافظة #الدوادمي في منطقة #الرياض تثبت أهميته، وتغيير النظرة السائدة لتاريخ المنطقة من خلال الكشف عن مجموعة من الظواهر العمرانية المتنوعة في الموقع.





يذكر أن مشروع التنقيب في موقع حليت الأثري بمحافظة الدوادمي تم بناء على توجيهات الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حيث يركز على أعمال التنقيب في المنطقة المسيجة للموقع الأثري الذي تبلغ مساحته 600 م في 100م ويهدف للتحقق من كثافة المعثورات الأثرية والكشف عن الأدوات والوسائل المصاحبة لأعمال التعدين.