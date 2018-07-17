مصر تشارك في فعاليات دورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر

تنطلق بعد غد الخميس فعاليات دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018، بالجزائر، والتي تشارك فيها مصر وعدد من الدول، فيما استقبل السفير عمر أبو العيش سفير مصر بالجزائر اليوم الأربعاء وفد الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بعدة تلقيه دعوة رسمية من الحكومة الجزائرية لحضور فاعليات الدورة.



من ناحية أخري كرمت الإدارة العامة للشباب والرياضة بالجزائر برئاسة بن مغسولة سامية، عبير عصام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، والفنان سامح الصريطي وأشرف محمود واللواء أحمد ناصر تقديرًا لقبولهم الدعوة الرسمية التي وجهتها لهم الحكومة الجزائرية لحضور فعاليات الدورة التي تقام كل 4 سنوات.



وقالت من جانبها عبير عصام عضو مجلس الإدارة، إن دورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر في نسختها الحالية فرصة قوية لدعم وتوطيد العلاقات بين كل شعوب المنطقة العربية، مؤكدة أن الرياضة أحد الحلول السحرية لحل كافة الخلافات العالقة بين الأخوة العرب تحديدًا وربط العرب بالقارة الأم أفريقيا علي وجه العموم.



جدير بالذكر، أن وفد الاتحاد المصري للثقافة الرياضية ضم اللواء أحمد ناصر وأشرف محمود والفنان سامح الصريطي والدكتور عماد البنان، والدكتور أشرف الميداني.



وقام باستقبال الوفد وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوب، فيما ستنطلق فعاليات الدورة بعد غدا الخميس بمشاركة وزير الشباب والرياضية الدكتور أشرف صبحي وممثلي الحكومات العربية والأفريقية المختلفة.