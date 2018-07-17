رسميا .. استقالة هالجريمسون من تدريب منتخب أيسلندا

أعلن المدير الفني لمنتخب أيسلندا​ ​هيمير هالجريمسون​ استقالته من منصبه، بعد أن قاده إلى تحقيق أفضل نتيجتين في تاريخ عامي 2016 و2018.



وقاد هالجريمسون منتخب أيسلندا للتأهل إلى بطولة كأس أمم أوروبا 2016 والوصول إلى ربع النهائي، كما قاد المنتخب للتأهل إلى بطولة ​كأس العالم 2018​ في روسيا، لكنه خرج من الدور الأول، ولعل أبرز النتائج التي حققها، هي التعادل مع منتخب الأرجنتين.



يذكر أن هالجريمسون كان يقود المنتخب الأيسلندي منذ عام 2011.