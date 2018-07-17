طوكيو تعلن توفير وحدات سكنية مجانا لمتضرري فيضانات غرب اليابان

أعلنت حكومة مدينة طوكيو اليابانية أنها ستوفر وحدات سكنية عامة مجانية لمتضرري الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت غرب اليابان مؤخرا وأنها ستبدأ في قبول طلبات من المقيمين المحتملين غدا الأربعاء.



وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني، أنه رغم وجود طوكيو على بُعد عدة مئات من الكيلومترات من المنطقة التي ضربها الطقس السيئ في وقت مبكر من الشهر الجاري، إلا أن العاصمة اليابانية ستوفر 220 مسكنا للذين فقدوا منازلهم في الفيضانات العارمة، بينما تبقى حتى أمس حوالي 4 آلاف و700 شخص لإجلائهم.



وأشارت إلى أن حكومة طوكيو ستتكفل بتكاليف الإيجار والتأمين وغيرها مثل تكاليف موقف السيارات لمدة تصل إلى 6 أشهر، إلا أنه يتوجب على السكان تغطية فواتيرهم الخاصة بالغاز والكهرباء والمياه..موضحة أنه على الرغم من أن مدة العقد المبدئي لإيواء الضحايا ستكون 6 أشهر فقط إلا أنه من الممكن تجديده لـ 6 أشهر أخرى بالإضافة إلى توفير سكن مجاني لمدة تصل لعام.



ولفتت الصحيفة إلى أنه اعتبارا من اليوم تم توفير 110 آلاف مكان لإقامة متضرري الفيضانات في جميع أرجاء اليابان وذلك وفقا لإحصاءات تم نشرها على موقع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، حيث إن الإحصاءات أشارت إلى أن عملية إيواء المتضررين لم تكن وفيرة في الأماكن الأكثر تضررا من الفيضان؛ مثل مقاطعتيّ هيروشيما وأوكاياما.

