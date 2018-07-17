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رياضة

وزير الرياضة يكشف حقيقة استضافة مصر مونديال 2030

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:02 م
صدى البلد
نور عادل
كشف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، حقيقة استعداد الوزارة من أجل تقديم ملف استضافة مصر لكأس العالم وأولمبياد 2030.

وقال صبحي، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، إن كل ما تم انتشاره حول تصريحاته غير صحيح، وإنه تم تحريف تصريحاته بشكل كبير.

وأضاف: "أنا لم أصرح بأننا سنستضيف كأس العالم، وأنا تحدثت عن تخطيط ودراسة المدن التي من الممكن أن يكون بها ملاعب جديدة"، مستطردًا: "نخطط لإنشاء 6 ملاعب واستادات بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى مدن وقرى رياضية".

واختتم: "كل تلك المخططات والدراسات تؤهلنا إلى دراسة ملف استضافة مونديال 2030 أو 2034".

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