ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

المدير التنفيذى للنهار يوضح خريطة البرامج الجديدة للقناة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:52 ص
صدى البلد
أمل مجدى
أعلن محمد عبد الوهاب المدير التنفيذى لقناة النهار خريطة البرامج الجديدة التى ستعرض على القناة، حيث تم نشر البروموهات الخاصة ببرنامج الإعلامية منى عراقى على الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الإجتماعى بدون ذكر اسم البرنامج .

وقال عبد الوهاب لـ"صدى البلد"، منى عراقى ستكون على شاشة النهار ببرنامج المهمة فى شهر أغسطس القادم.

وأضاف أن الإعلامية الكبيرة نجوى ابراهيم لن يكون برنامجها جاهزًا للعرض قبل أول سبتمبر القادم.

وتابع أما برنامج مانشيت القرموطى الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى فستذاع أولى حلقاته على النهار يوم الخميس المقبل .

وعن الجديد قال: "خالد صلاح سيقدم برنامج رئيس التحرير على شاشة النهار قريبًا".

ترشيحاتنا

طالبة ثانوى بالمنوفية تدعي اختطافها وتطلب 500 ألف جنيه من أهلها

صبري فواز: الفن مفيهوش نمبر وان .. فيديو

وليد أزارو أفضل لاعب في مباراة الأهلي وتاونشيب

الأهلي ينهي صياما تهديفيا دام 222 دقيقة بأبطال إفريقيا.. وأزارو الهداف

المتحدث باسم الأهلي يكشف حقيقة القبض على بعض مشجعي النادي

تعرّف على ترتيب الأهلي في مجموعته بعد «ثلاثية» تاونشيب

ملخص وأهداف مباراة الأهلي وتاونشيب ..فيديو

زيدان يوافق على تولي منصب مستشار المدير الرياضي ليوفنتوس

أحمد موسى يكشف القصة الكاملة لتمويل قطر جماعات إرهابية بالعراق

رسميا .. إيهاب جلال مديرا فنيا لأهلي طرابلس الليبي

معلول يضيف الهدف الثاني للأهلي أمام تاونشيب من ضربة جزاء.. فيديو

كارتيرون يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

فيديو

تشريعية البرلمان : ليس من حق المتجنس الحصول على الدعم
صبري فواز: الفن مفيهوش نمبر وان .. فيديو
تامر الشهاوي يوضح أنواع الإقامات في مصر ومشروع منح الجنسية الجديد
صبري فواز عن سبب نجاحه: كله بأوان .. فيديو
صبري فواز: أتمنى تجسيد شخصية بليغ حمدي في عمل درامي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟