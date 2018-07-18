المدير التنفيذى للنهار يوضح خريطة البرامج الجديدة للقناة

أعلن محمد عبد الوهاب المدير التنفيذى لقناة النهار خريطة البرامج الجديدة التى ستعرض على القناة، حيث تم نشر البروموهات الخاصة ببرنامج الإعلامية منى عراقى على الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الإجتماعى بدون ذكر اسم البرنامج .





وقال عبد الوهاب لـ"صدى البلد"، منى عراقى ستكون على شاشة النهار ببرنامج المهمة فى شهر أغسطس القادم.





وأضاف أن الإعلامية الكبيرة نجوى ابراهيم لن يكون برنامجها جاهزًا للعرض قبل أول سبتمبر القادم.





وتابع أما برنامج مانشيت القرموطى الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى فستذاع أولى حلقاته على النهار يوم الخميس المقبل .



