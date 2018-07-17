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أخبار العالم

الاحتلال يستولي على أراض في بيت لحم ويقتحم مدرسة بالقدس

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:47 م
صدى البلد
أ ش أ
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 28 فدانا من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، أحمد صلاح، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن الأراضي المستهدفة تقع في منطقة (زقندح)، مشيرا إلى أن أصحابها عثروا على الإخطارات موضوعة وسط الأرض، وتقضي بإعطائهم مهلة 45 يوما للاعتراض.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة النظامية ومستودعا للأثاث والكتب في مدينة القدس.

وأوضحت رئيسة قسم العلاقات العامة والدولية في مديرية التربية والتعليم سوسن الصفدي - في تصريح صحفي- أن طواقم إسرائيلية اقتحمت مقر مدرسة النظامية في حي (شعفاط) بمدينة القدس وصادرت أجهزة ومعدات قدرت قيمتها بـ 4 آلاف شيكل (1100 دولار تقريبا) بحجة تراكم ديون ضريبية.

وأشارت الصفدي إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مستودعا للكتب والأثاث المدرسي بقرية صور باهر جنوب القدس، وقامت بتفتيشه والتحقيق مع المتواجدين فيه، بعد احتجاز هوياتهم.

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