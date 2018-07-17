زحام شديد للحصول على حوالة تظلمات الثانوية بالدقهلية.. صور

شهدت فروع البنك الأهلي بالدقهلية وبنك مصر تزاحما شديدا من قبل أولياء أمور طلاب التظلمات بالثانوية العامة حيث يتم صرف الحوالة المقرر إرفاقها بطلب التظلم والذى يتم استقباله بمدرسة الثانوية العسكرية بمدينة المنصورة، حيث يتم فتح باب التظلمات حتى الساعة السادسة مساءا.



وشهدت مدرسة الثانوية العسكرية توافدا كبيرا من قبل أولياء الأمور حيث تقدموا بتظلمات آملين فى الحصول على درجات لم يتم احتسابها.



فيما أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم أن أكثر المواد التى تم التقدم فيها بطلبات التظلم هى الكيمياء والفيزياء واللغة الإنجليزية.