ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المشغولات الذهبية بالغربية

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية اليوم من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مشغولات ذهبية والنصب على المواطنين عن طريق المغافلة بنطاق قري مركز قطور.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من من اللواء أيمن لقيه مدير المباحث الجنائية بالغربية حول قيام الأهالى بضبط 4 أشخاص (رجلان_وسيدتان ) حال قيامهم بالنصب على احدى السيدات والاستيلاء على المصوغات الذهبيه بها وتسليمهم لمركز شرطة قطور.



أوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية للوقوف على مدى نشاطهم الاجرامى.



وبالانتقال والتقابل مع المجنى عليها المدعوه " داليا م ع ال " 34 سنة ربة منزل ومقيمه قريه دماط مركز قطور وبسؤالها اتهمت كل من: "رجب م ا "35 سنة سائق ومقيم قرية جعيف بايتاى البارود بالبحيره السابق اتهامه فى 34 قضية سرقة ومخدرات وتبديد، "فرج س ال م " 34 سنة سائق ومقيم قرية جعيف بايتاى البارود البحيره، و"نورا ر ج م "31 سنة ربة منزل ومقيمة عزبة الشيخ احمد ايتاى البارود و "عزيزة ع ف "31 سنة ربة منزل ومقيمه عزبه الشيخ احمد بايتاى البارود بحيره وبحوزتها 3 غوايش مصوغات مقلده و 3 غوايش ذهبيه و 3 خاتم ذهب و"رمضان ع ال " هارب"، وقالت إنهم أوهموها بانهم مندوبى مبيعات لشركه للفلاتر والاجهزة الكهربائيه وحاولوا إقناعها بالدخول فى مسابقه بالشركة على جوائز عينيه وعمره ويشترط لدخولها المسابقة ترك بعض المصوغات الذهبيه لديهم كضمان للاشتراك فى المسابقة ووضعها داخل مظروف وقاموا بمغافلتها وسرقه 3 غوايش ذهبية و3 خواتم واستبدالهم بمقلد، واستغاثت بالأهالى الذين تمكنوا من ضبطهم وبحوزتهم السيارة رقم 803672 ملاكى البحيره كيا سيراتو بيضاء اللون وقاموا بربطهم وتوثيقهم بالحبال لحين وصول قوات الشرطة.



وبسؤال شاهد الواقعة محمد ج ا 58 سنة عمدة قرية دماط اقر بذلك وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالاتفاق جنائيا فيما بينهم بتكوين تشكيل عصابى بالاشتراك مع المتهم الخامس الهارب بالنصب على السيدات والاستيلاء على مصوغاتهم واستبدالها بأخرى مقلدة وجار تطوير مناقشتهم للوقوف على مدى نشاطهم الإجرامى.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.