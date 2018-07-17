زيدان يقترب من توجيه صدمة جديدة إلى ريال مدريد

اقترب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، من اللحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، في يوفنتوس.



وأكدت صحيفة "سبورت" أن هناك أخبارا تشير إلى اقتراب زيدان من تولى منصب المستشار الرياضي في الفريق الإيطالي، بداية من الموسم المقبل.



وأوضحت الصحيفة وفقا لمصادرها أن عائلة أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، تؤكد خبر تولي زيدان المهمة المذكورة، وذلك بعد التعاقد مع رونالدو البالغ من العمر 33 عامًا.



وكان زيدان استقال من منصب المدير الفني لريال مدريد، عقب نهاية الموسم المنصرم.



يذكر أن زيدان سبق وأن لعب في صفوف يوفنتوس قبل الانتقال إلى ريال مدريد.