ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

زيدان يقترب من توجيه صدمة جديدة إلى ريال مدريد

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:10 م
صدى البلد
نور عادل
اقترب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، من اللحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، في يوفنتوس.

وأكدت صحيفة "سبورت" أن هناك أخبارا تشير إلى اقتراب زيدان من تولى منصب المستشار الرياضي في الفريق الإيطالي، بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة وفقا لمصادرها أن عائلة أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، تؤكد خبر تولي زيدان المهمة المذكورة، وذلك بعد التعاقد مع رونالدو البالغ من العمر 33 عامًا.

وكان زيدان استقال من منصب المدير الفني لريال مدريد، عقب نهاية الموسم المنصرم.

يذكر أن زيدان سبق وأن لعب في صفوف يوفنتوس قبل الانتقال إلى ريال مدريد.

ترشيحاتنا

الأعلى للقضاء يوافق على الجزء الأول من حركة النيابة العامة

المترو: وقف السائق صاحب واقعة طفل الكابينة وإحالته للتحقيق.. فيديو

مخطط جديد من مورينيو لخطف نجم ريال مدريد

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وتاونشيب بدوري الأبطال

أول تعليق لعبد الله السعيد بعد انضمامه لمعسكر أهلي جدة

مفاجأة.. كلوب يقرر استبعاد محمد صلاح من معسكر ليفربول بأمريكا

أزمة بالنواب بسبب معاشات وزراء شريف إسماعيل

زعيم كوريا الشمالية غاضب لهذا السبب

مورينيو يطالب مانشستر يونايتد بالتعاقد مع نجمى منتخب كرواتيا

فضيحة.. الجبلاية يكرم جهاد جريشة بـ25 ألف جنيه!!

تنسيق 2018.. التعليم العالي: تعديل الرغبات ممكن حتى الجمعة..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

فيديو

تنسيق 2018.. التعليم العالي: تعديل الرغبات ممكن حتى الجمعة..فيديو
الزراعة: مصر من أقل دول العالم استهلاكا للمبيدات.. فيديو
وزير الأوقاف: الزيادة السكانية تحتاج حلا فوريا وجذريا.. فيديو
الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بالسواحل الشمالية.. فيديو
شاهد.. جولة تفقدية لوزير الإنتاج الحربى بمركز المعلومات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟