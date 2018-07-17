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برلمان

برلمانى يطالب بإعادة تقييم مدارس المتفوقين

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:05 م
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود إبراهيم
تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص مشاكل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والمعروفة باسم مدارس «STEM»، مشيرًا إلى أن كثيرا من أولياء الأمور يشكون من ضعف نتيجة أبنائهم هذا العام.

وأكد النائب أن مدارس المتفوقين قد تقرر اعتمادها منذ 3 سنوات، تُدرّس بها مناهج خاصة، تهدف إلى رعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتعظيم دور العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوحيا في التعليم المصري، وهذا يعني أن الطلاب الموجودين فيها ليسو طلابًا عاديين بل متفوقين، فكيف يرسبون في بعض موادهم؟.

وقال النائب إن تجربة مدارس المتفوقين من التجارب الهامة التي يجب الحفاظ على وجودها والاهتمام بها وإعادة تقييمها خاصة في شكل الامتحانات حتى لا تنهار، مطالبًا الوزارة بالتحقيق العاجل في المشكلات التي تواجه الطلاب والعمل على إعادة تقييم النظام نفسه وشكل الامتحانات وإخضاع هيئة التدريس للاختبار للتأكد بأنهم قادرين على التعامل مع هذه النوعية من الطلاب والمناهج.

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