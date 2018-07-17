جهاز الإسماعيلى يتابع لقاء الأهلي في أبطال أفريقيا

قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة خير الدين مضوى متابعة لقاء الأهلى أمام منافسه تاونشيب البتسوانى المقرر انطلاقها فى تمام التاسعة من مساء اليوم، ، على ستاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.



ويحرص الجهاز الفنى من خلال تلك المباراة لرصد أهم نقاط القوة والضعف للاهلى قبل المباراة التى ستجمعهما يوم 2 أغسطس المقبل على ملعب السلام ، فى أولى جولات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى.



ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا قبل السفر لسلطنة عمان لخوض غمار دورة صلالة العمانية فى الفترة من 22 وحتى 26 يوليو الجارى.