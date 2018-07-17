برلماني: كثير من الجرائم ترتكب بسبب التوك توك

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة من خلال المجلس إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بخصوص تقنين أوضاع التوك توك، قائلًا "هناك كم كبير من الجرائم أصبح يُرتكب في الفترة الأخيرة بسبب التوك توك، فمتى سيكون التقنين؟".



وأكد النائب فى بيان له أن التوك توك تحول إلى فيروس منتشر في كل شوارع محافظات مصر، وأصبح يتسبب في العديد من الحوادث نتيجة مخالفته لكل القواعد المرورية، من السير عكس الاتجاه والوقوف في وسط الطريق وتحميل الركاب بالجملة، بالإضافة إلى مشاركته في ارتكاب العديد من الجرائم بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.



وأشار النائب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر في عام 2014 عدة تعديلات مهمة على قانون المرور من بينها تعريف التوك توك لأول مرة وإلزامه بالترخيص لدى إدارات المرور باعتباره مركبة مثل الدراجات النارية والسيارات، لكن القانون لم يتم تطبيقه حتى الآن، في ظل زيادة أعداد التوك توك حتى وصلت إلى حوالي ثلاثة ملايين مركبة.



وأضاف النائب قائلًا أنه حان الوقت لتطبيق القانون وتقنين أوضاع مركبات التوك توك وسائقيها، خاصة بعد أن ثبتت مشاركتها فى عدة جرائم، وأصبح وجودهًا يمثل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين.