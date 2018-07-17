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أخبار العالم

نجاة رئيس أركان قيادة عمليات صلاح الدين بالعراق من انفجار

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:52 م
صدى البلد
أ ش أ
نجا رئيس أركان قيادة عمليات محافظة "صلاح الدين" العراقية، اليوم الثلاثاء، من انفجار استهدف موكبه شرق المحافظة، لكنه أصيب بروح طفيفة.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمني في المحافظة، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة (المناهلة) بناحية (مطيبيجة) شرق صلاح الدين، انفجرت ظهر اليوم، مستهدفة موكب رئيس أركان قيادة عمليات المحافظة، العميد الركن عماد أحمد محمد.

وأشار المصدر إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة رئيس الأركان واثنين من أفراد حمايته بجروح طفيفة.

وتشهد منطقة (مطيبيجة) الواقعة على الحدود بين محافظتي صلاح الدين وديالى، بشكل شبه مستمر عمليات عسكرية؛ بحثا عن مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي الذين يتخذون من تلك المناطق مقارا لتنفيذ عملياتهم.

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