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اجتماع لقيادات أوقاف الإسكندرية لمناقشة استعدادات عيد الأضحى

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:04 م
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
عقد الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بمديرى عام الإدارات الفرعية بحضور الشيخ السيد الأحمر مدير عام المكتب الفنى لوكيل الوزارة والشيخ محمد بلال مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية وذلك للوقوف على نتائج الجولات التفتيشية المفاجئة التى قام بها وكيل الوزارة وأعضاء المكتب الفنى والمتابعة خلال الفترة الأخيرة ووضع الرتوش النهائية لخطة العمل خلال الفترة المقبلة ومتابعة العمل الدعوى والاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه "العجمى"، مديرى عام الإدارات الفرعية بتكثيف المرور على جميع المساجد والزوايا بصفة مستمرة ومفاجئة العاملين بها فى أوقات مختلفة وخاصة بالمناطق النائية والتنبيه على الأئمة والدعاة بتكثيف القوافل والدروس والمرور على المساجد التى بها أئمة مغتربين من خارج الإسكندرية والتى كثر الشكاوى من عدم تواجدهم فى الفترة الأخيرة ورفع تقرير فورى بمن يتخاذل عن أداء عمله واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين فى عملهم.

وأكد "العجمى" متابعة انتظام الدراسة بمدرسة المسجد الجامع وإجراء مسابقات بين الطلبة والعمل على زيادة وعيهم دينيًا وثقافيًا وفكريا وزررع روح الإنتماء للوطن فى نفوسهم.

وقرر وقف نقل جميع الأئمة والدعاة والعاملين من مساجدهم حتى نهاية عيد الأضحى المبارك وعدم النقل إلا للضرورة القصوى بمذكرة تعرض عليه شخصيا ومن يخالف تلك التعليمات يحال فورًا إلى الشؤن القانونية.

ووجه العجمى مديرى عام الإدارات الفرعية إلى عقد اجتماعات مع جميع الأئمة والدعاة لشرح خطة العمل خلال الفترة المقبلة وبخاصة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك والإعلان بجميع المساجد والزوايا عن صكوك الأضاحى والانتهاء من ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك وتنظيم قوافل ودروس لشرح مناسك الحج من أجل مساعدة ضيوف الرحمن فى أداء المناسك بسهولة ويسر وكذلك شرح كل مايخص سنة الأضحيةو مساعدة الفقراء والأسر الأكثر احتياجا.

وقرر عقد اجتماع بشباب الأئمة والدعاة يوم الثلاثاء المقبل فى الواحدة ظهرًا بمسجد العارف بالله سيدى أحمد المتيم للإعلان عن خطة عمل خاصة بهم خلال الفترة المقبلة والدفع بالمتميزين منهم للعمل بالمساجد الكبرى بالمحافظة.
اجتماع لقيادات أوقاف الإسكندرية لمناقشة استعدادات عيد الأضحى
اجتماع لقيادات أوقاف الإسكندرية لمناقشة استعدادات عيد الأضحى
اجتماع لقيادات أوقاف الإسكندرية لمناقشة استعدادات عيد الأضحى
اجتماع لقيادات أوقاف الإسكندرية لمناقشة استعدادات عيد الأضحى

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