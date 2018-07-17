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تنسيق 2018.. التعليم العالي: تعديل الرغبات ممكن حتى الجمعة..فيديو

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:04 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آيات أحمد
قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن "الوزارة أتاحت جميع المعامل بالجامعات للطلاب لتسجيل رغباتهم بالتنسيق فى المراحل الثلاثة"، لافتًا إلى أن "اليوم هو ثانى أيام التسجيل فى المرحلة الأولى، ووصل عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حتى الآن إلى 60 ألف طالب".

وأضاف عبد الغفار، فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم تأت شكاوى رسمية من أى طالب حتى الآن، مناشدًا الطلاب كتابة الـ60 رغبة كاملة نظرًا لارتفاع الحد الأدنى للمرحلة الأولى.

وأوضح أنه من الممكن تعديل الرغبات فى أى وقت أكثر من مرة حتى إغلاق باب التسجيل الإلكترونى مساء يوم الجمعة القادم.

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