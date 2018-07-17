البورصة تخسر 11.7 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة حوالي 11.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مستقرا عند مستوى 866.5 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة 1.5 %.



كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة مقيدة متوسطة بالبورصة بنسبة 1.06%.. وتراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.2%.



وجاءت التراجعات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم بكافة أنواعها خلال تعاملات أول جلسات الأسبوع.