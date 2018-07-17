مدير مبيعات يوروفايتر يتوقع بيع طائرات إضافية بالمئات

عبر مدير مبيعات يوروفايتر عن ثقته بأن الكونسورتيوم المؤلف من أربع دول قد يبيع "مئات" من الطائرات الإضافية في السنوات المقبلة مع زيادة الإنفاق العسكري والمنافسة المستمرة.



وقال بيتر ماوته لرويترز بعد مؤتمر صحفي في معرض فارنبورو للطيران "أثق حقا أننا قد نسجل مبيعات إضافية بمئات الطائرات".



وذكر فولكر بالتزو الرئيس التنفيذي ليوروفايتر للطائرات المقاتلة للصحفيين أن الشركة تجري محادثات مع الدول الأساسية في الكونسورتيوم، وهي ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا، لإدخال المزيد من التحسينات على الطائرة.



وتوقع أن يجري جمع برنامجين متنافسين لإنتاج طائرات مقاتلة في المستقبل أحدهما بريطاني والآخر فرنسي ألماني في مشروع أوروبي مشترك واحد في نهاية المطاف.