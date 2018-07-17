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أخبار العالم

أوباما يحث زعماء كينيا على تهدئة التوترات

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:00 م
صدى البلد
رويترز
حث الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، زعماء كينيا أمس الإثنين،على تجنب السياسات العرقية المثيرة للانقسام التي أفضت مرارا وتكرارا إلى أعمال عنف ومحاربة الفساد الذي يحاصر أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا.

وافتتح أوباما مدرسة في قرية كوجيلو مسقط رأس والده في غرب كينيا وأشاد بالتقارب الذي حدث مؤخرا بين الرئيس أوهورو كينياتا وزعيم المعارضة رايلا أودينجا لكنه قال خلال الافتتاح إنه يتعين عليهما بذل المزيد من الجهود لرأب الصدوع بين الجماعات العرقية الكينية البالغ عددها 40 جماعة.

وفي أسوأ اندلاع للنزاع العرقي في الآونة الأخيرة، لقي 1200 شخص مصرعهم في القتال الذي أعقب الانتخابات المتنازع عليها في عام 2007.

وخلال زيارته، تجنب أوباما أي حديث بشكل معلن عن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والسياسات الخلافية التي ترسخت في الولايات المتحدة منذ فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية على الديمقراطية هيلاري كلينتون.

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