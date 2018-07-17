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اقتصاد

المركزي: توقعات بوصول تحويلات المصريين بالخارج لـ26 مليار دولار

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
توقع البنك المركزى المصرى وصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج لنحو 26 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017/2018، الماضي.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي منذ قليل إن حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة من يوليو حتى إبريل من العام المالي الماضي سجل 21.9 مليار دولار، إذ سجلت تلك التحويلات في إبريل السابق نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام 2017.

وعلق مصدر مسئول علي استفسار "صدي البلد" بشأن صدور توقعات ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج لـ26 مليار دولار رغم انتهاء العام المالي الماضي، فعليا في 30 يونيو 2018، بالقول بأن المؤشرات الفعلية لتلك التحويلات خلال العام المالي الماضي ستظهر بـ3 شهور من بداية السنة المالية الجديدة.

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