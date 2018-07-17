حبس المطرب الشعبى محمود الحسينى 3 أشهر لضرب زوجته

قضت محكمة جنح المطرية، بمعاقبة المطرب الشعبى محمود الحسينى، بالحبس 3 أشهر، وكفالة 200 وإلزامه بتأدييه 5001 على سبيل التعويض المؤقت.



وذلك لاتهامه بالتعدى على زوجته بالضرب وإصابتها بآلة حادة عبارة عن "حديدة" أثناء مطالبتها له بمصروفات لأولاده الأربعة .



وكانت منى عطية دسوقى زوجة المطرب الشعبى محمود الحسينى، حررت محضر اتهمته فيه بالتعدي عليها بآلة حادة عبارة عن "حديدة" أثناء ذهابها له فى منزل عائلته لمطالبته بمصروفات لاولاده الأربعة فرفض وتعدى عليها.

