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برلمان

البرلمان: إسقاط عضوية نواب عملوا على إتلاف المال العام وسب مسئولين

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:10 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود إبراهيم
جدد رئيس مجلس النواب، د. على عبد العال، تأكيده على عرض تقارير لجنة القيم بشأن إسقاط عضوية بعض الأعضاء وذلك بجلسة الثلاثاء بالأسبوع المقبل.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا أن التقارير التى تمت جراء أفعال خاصة بإتلاف المال العام، وأيضا سب وقذف للمسئولين للدولة، مشيرا إلى أن لجنة القيم انتهت في مناقشة ودراسة والتحقيق في هذه الوقائع وسيتم عرضها على المجلس الأسبوع المقبل.

وتساءل عبد العال هل تشرف قاعة البرلمان بوجود أى نائب عمل على إئتلاف المال العام أو تطاول على المسؤولين بعبارات تشكل جرائم في قانون العقوبات ؟ متابع:" ستكون الإجابة على هذا السؤال في جلسة الأسبوع المقبل".

وتابع عبد العال: "لن أسمح ببقاء كل من يريد وقف أعمال هذا المجلس وإتلاف المال العام واعتراض أعمال المجلس بالقوة مسجل بالصوت والصورة".

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