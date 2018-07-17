امين عام هيئةالمعاهد التعليمية يفتتح معهد الرمد التذكاري بالجيزة

قام الدكتور هانى نصر رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بإعطاء إشارة البدء فى التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من تطوير المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وذلك بعد ضم مستشفى رمد الجيزة بقرار رئيس الوزراء فى شهر ديسمبر 2015.



جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر سليمان رئيس هيئة التدريب الإلزامى للأطباء، والدكتور محمد فوزي أمين عام مساد الهيئة، والدكتور احمد فتحي عميد معهد القلب.



وقال الدكتور هاني نصر، أمين عام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إن هذه المرحلة تشمل إنشاء مركز التدريب والأبحاث ومركز لتدريب أطباء العيون على مستوى الجمهورية على جميع أنواع الجراحات بواسطة جهاز محاكى الجراحات وهو الوحيد على مستوى وزارة الصحة والسكان ، مع قاعات محاضرات لتدريس جميع فروع طب العيون لأطباء الزمالة والدراسات العليا.



وأكد أمين عام الهيئة، أنه تم إنشاء مركز للأبحاث ملحق به مكتبة علمية مع مركز معلومات، وذلك لتدعيم البحث العلمى فى طب العيون ، ويحتوى المركز على قاعة محاضرات كبرى تتسع لـ(350) فردا مجهزة بأحدث الوسائل السمعية والصوتية التى تمكنها من النقل المباشر للعمليات من داخل غرف العمليات دعمًا للتدريب والتعليم الطبي المستمر.



وأضاف "نصر"، أنه تم إنشاء وتطوير مجمع العيادات الخارجية ويشتمل على (20) عيادة عامة و (5) عيادات تخصصية و(4) عيادات إقتصادى مجهزة بأحدث أجهزة الكشف على العيون مع وجود نظام نداء آلى لتنظيم انتظار المرضى لتسهيل عملية الكشف عليهم مع وجود أماكن انتظار للمرضى مجهزة بشاشات عرض ومراوح لراحة المرضى، لافتا إلي أن التكلفة بلغت في المرحلة الأولى من عملية التطوير نحو 60 مليون جنيه، تهدف للاستعداد للمشاركة في تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.



وتابع الدكتور هاني نصر، أن الهيئة قامت بتطوير مبنى سكن الأطباء ليشتمل على عدد (12) غرفة على ثلاثة أدوار مجهزة على أعلى مستوى يليق بالأطباء من دش مركزى وتكييف وحمام بكل غرفة مع استراحة ومصعد خاص بالمبنى.



وقال أمين عام الهيئة، إنه تم إنشاء عيادات للأسنان مجانى واقتصادى مجهزة على أعلى مستوى ، وإنشاء مدرسة للتمريض بدأت الدراسة بها من سنة تسع (30) طالبة وذلك لتدعيم هيئة التمريض بالهيئة.



وذكر، أنه تم إنشاء (10) غرف عمليات مجهزة بأحدث أجهزة طب العيون فى مصر وهو أكبر عدد لغرف العمليات فى مركز للعيون على مستوى الجمهورية. كما تم أيضًا تطوير المعامل والصيدليات الخاصة بالمعهد وتطوير المطبخ والمغسلة وتدعيمهم بأحدث الأجهزة.



من جانبه قال الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، مدير المعهد التذكارى للبحوث الرمدية، إن المرحلة الثانية من التطوير ستشتمل على تطوير القسم الداخلى المجانى والفندقى مع إضافة أسرة مرضى للعدد الحالى وهو (90) سريرا، وإنشاء مركز متخصص لتشخيص وعلاج عيون الأطفال مجهز على أحدث مستوى ليكون الوحيد على مستوى وزارة الصحة وجار العمل به لافتتاحه بعد عدة أشهر.



كما سيتم تطوير مبنى المتحف القديم بالمعهد مع إضافة كاميرات مراقبة داخلية وخارجية لجميع أنحاء المعهد.