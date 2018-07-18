تكنولوجيا الجيل الخامس تغير شكل حياة البشر.. تقرير دولي: عدد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء يصل إلى 3.5 تريليون 2023.. والتقنيات الجديدة تغزو السيارات والتصنيع والمرافق

توقعات بنشر تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء خلال 2018

نقل 20% من الحركة العالمية للبيانات المتنقلة في 2023 على شبكات الجيل الخامس





شكَّلت أعمال الطرح التجاري لتقنية الجيل الخامس أحدث إصدارات تقرير الاتصالات المتنقلة من إريكسون العالمية وقد تضاعفت التوقعات الخاصة باتصالات إنترنت الأشياء الخلوي منذ نوفمبر 2017 ومن المتوقع الآن أن تصل إلى 3.5 مليار عام 2023، مدفوعة بالانتشار الواسع النطاق في الصين وتعزز تكنولوجيات إنترنت الأشياء الخلوي الضخمة مثال NB-





وطبقا لتقرير اريكسون العالمية كان مزودوا الاتصالات المتنقلة قد أطلقوا أكثر من 60 شبكة لإنترنت الأشياء حول العالم باستخدام شبكات تقنية الجيل الرابع لدعم مختلف نطاقات الاستخدام وتتمحور هذه القضايا في أمريكا الشمالية حول الإدارة اللوجيستية وإدارة الأساطيل بينما تتمثل في الصين بالمدن الذكية والزراعة الذكية.





وسوف يكون الإطلاق التجاري الأول لتقنية الجيل الخامس هذا العام ومن المتوقع أن تقود أمريكا الشمالية عمليات إطلاق تقنية الجيل الخامس بالتزامن مع تخطيط جميع مشغلي الولايات المتحدة الرئيسيين لإطلاق التقنية بين أواخر عام 2018 ومنتصف عام 2019 ومن المتوقع بحلول نهاية عام 2023 أن تشكل تقنية الجيل الخامس 50 % من اشتراكات الهاتف المحمول في أمريكا الشمالية، تليها شمال شرق آسيا بنسبة 34 %، وأوروبا الغربية بنسبة 21 %.على الصعيد العالمي من المتوقع أن يتم نشر تقنية الجيل الخامس ابتداء من 2020.





وتتوقع إريكسون أن يبلغ عدد الاشتراكات حوالي المليار لتعزيز النطاق العريض المتنقل بحلول نهاية عام 2023، مما يمثل حوالي 12% من جميع اشتراكات الهاتف المحمول.وتقدر حركة البيانات المتنقلة بأكثر من 107 إكسابايت (شهريًا) وهو رقم معادل لتشغيل مقاطع الفيديو بدقة HDمن قبل جميع المشتركين في خدمة الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم لمدة 10 ساعات وبحلول عام 2023 سيتم نقل أكثر من 20٪ من حركة بيانات الهاتف المحمول بواسطة شبكات الجيل الخامس، أي أكثر بـ 1.5 مرة أكثر من إجمالي حركة المرور لتقنيات الأجيال الثاني والثالث والرابع اليوم.





وكما تقنيات الأجيال السابقة، من المتوقع أن يتم نشر تقنية الجيل الخامس في الولايات المتحدة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مع نطاق عريض نقال معزز ونفاذ لاسلكي ثابت، إضافة إلى حالات الاستخدامات الأخرى من قطاعات مثل السيارات والتصنيع والمرافق والرعاية الصحية.





وتعليقًا على التقرير قال فريدريك يدلينغ نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شبكات الأعمال بإريكسون: " سيشهد عام 2018 إطلاق شبكات الجيل الأول من إنترنت الأشياء وتقنية الجيل الخامس وتبشر هذه التقنيات بظهور قدرات جديدة تؤثر على حياة الناس وتساهم في رقمنة القطاعات، ولن يتحقق هذا الإنجاز إلا بفضل الجهود المشتركة للاعبين والمنظمين في المجال بشأن الطيف والمعايير والتكنولوجيا.



