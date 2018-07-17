محافظ الشرقية: 4 صوامع جديدة لتخزين الغلال

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أهمية إقامة المناطق اللوجيستية بإعتبارها أمرًا ضروريًا لتطوير قدرات الدولة في مجال التجارة والتوزيع على نحو يحقق خفض تكلفة وصول السلعة للمستهلك فضلا عن ضمان وصولها بصورة صحية و سليمة مشيرًا إلى أن المحافظة إستطاعت توفير الأراضي اللازمة لإقامة تلك المناطق اللوجيستية لخدمة أهالي المحافظة.



وأوضح المحافظ أنه يوجد بالشرقية سوق حضاري بمدينة الصالحية الجديدة يمثل طفرة حقيقية في قطاع التجارة الداخلية داخل نطاق دائرة المحافظة.



جاء ذلك خلال لقائه والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان بحضور الدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين وأعضاء الجمعية والمستثمرين للإستماع إلى كافة إحتياجات المدينة من قطاع التموين والتجارة الداخلية.



وأشار محافظ الشرقية أنه من المقرر إقامة 4 صوامع لتخزين الغلال لإستكمال منظومة الصوامع داخل محافظة الشرقية لإستيعاب إحتياجات المحافظة من محصول القمح وتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح باعتباره محصول إستراتيجي وهام للمواطنين.