ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

888 مليون جنيه قيمة تداول البورصة اليوم

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:55 م
صدى البلد
محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 888,6 مليون جنيه، من خلال كمية تداول بلغت 120,5 مليون سهم، بتنفيذ 20,610 صفقة.

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة حوالي 11.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم، منتصف جلسات الأسبوع، مستقرا عند مستوى 866.5 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة 1.5 %.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة مقيدة متوسطة بالبورصة بنسبة 1.06%.. وتراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.2%.

ترشيحاتنا

فضيحة جديدة تثبت دعم قطر للجماعات الإرهابية بمبالغ مالية ضخمة

رسميا .. إعارة لاعبي الإسماعيلي إلى حرس الحدود لمدة موسم

تحيا مصر يسلم الشباب 50 سيارة نقل 1.5 طن تنفيذا لتوجيهات السيسي

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

الصحة: وفاة مواطنين وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بأسيوط

دهاء الرئيس الروسي ينقذه من سؤال في غاية الجرأة

بعدما استقبلهم الرئيس السيسي .. ما لا تعرفه عن طائفة البهرة

عبد العال: إسقاط عضوية بعض النواب الأسبوع المقبل

بالأسماء.. ننشر الحركة القضائية الخاصة بأعضاء النيابة العامة

5 تحديات تواجه كريستيانو رونالدو في يوفنتوس الإيطالي

فيفا يحيي آمال رونالدو وميسي في الفوز بجائزة بمونديال روسيا

تطورات في صفقة انتقال هازارد إلى الريال.. وعقبة تؤجل حسمها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

فيديو

منى محرز: تصدير فائض إنتاج مصر من البيض للخارج.. فيديو
تنسيق 2018.. التعليم العالي: تعديل الرغبات ممكن حتى الجمعة..فيديو
الزراعة: مصر من أقل دول العالم استهلاكا للمبيدات.. فيديو
وزير الأوقاف: الزيادة السكانية تحتاج حلا فوريا وجذريا.. فيديو
الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بالسواحل الشمالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟