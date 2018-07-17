888 مليون جنيه قيمة تداول البورصة اليوم

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 888,6 مليون جنيه، من خلال كمية تداول بلغت 120,5 مليون سهم، بتنفيذ 20,610 صفقة.



خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة حوالي 11.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم، منتصف جلسات الأسبوع، مستقرا عند مستوى 866.5 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة 1.5 %.



كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة مقيدة متوسطة بالبورصة بنسبة 1.06%.. وتراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.2%.