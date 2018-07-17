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حوادث

مصرع طفل غرقا في مياه ترعة دمرو بالمحلة أثناء السباحة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:04 م
الطفل عمر
الطفل عمر
أحمد على
شهدت قرية دمرو التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم مصرع طفل غرقا أثناء استحمامه نتيجة جرف التيار حال سباحته فى ترعة مياه القريه نيجة اسفكسيا الغرق وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي المحلة العام.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول مصرع طفل حال استحمامه بمياه ترعة قرية دمرو.

وباشرت القيادات الأمنية تحت إشراف النقيب عمر أبوبكر معاون مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة وتم تخصيص الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف لانتشال الضحية وبين أنه للطفل يدعي "عمر.ش.ص.ا " 10 سنوات مقيم قرية محلة القصب بدائرة مركز.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لإنهاء إجراءات دفن الجثة.

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