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تعليم

250 من طلاب الثانوية سجلوا رغباتهم بمعامل جامعة بني سويف

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:05 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إن 250 طالبا وطالبة تقدموا لتسجيل رغبات إلكترونيًا من خلال معامل الحاسب الآلى بالجامعة.

ولفت إلى أن العمل بالمعامل يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة، وفقا لشرائح المجاميع، وينتهى إدخال أو تعديل الرغبات فى الساعة السابعة من مساء الجمعة وهو اليوم الأخير للمرحلة الأولي.

وأضاف، رئيس الجامعة، أنه تم تخصيص معمل مركز تكنولوجيا المعلومات بمقر كلية التجارة 7 ، ومعمل الحاسبات بكلية الحاسبات والمعلومات بشرق النيل، ومعمل كلية الإعلام بحرم الجامعة، بعد تجهيزها جميعًا مع تواجد المتخصصين والكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع هذه المعامل لمعاونة الطلاب عند تسجيل رغباتهم.

وأشار إلى أن مكتب التنسيق سيعمل بصفة مستمرة وبدون إجازات تيسيرًا على الطلاب وذويهم في تسجيل بياناتهم إلكترونيًا عن طريق موظفًي من العاملين بالكليات، مع العلم أنه متاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال حواسبهم الشخصية على مدار الـ24 ساعة، كما يمكنهم تعديل وتغيير رغباتهم أكثر من مرة وسيلتزم الموقع بالتعديل الأخير وسوف يستبعد الرغبات التى دونت من قبل.

جدير بالذكر أن قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على التنسيق، أعلن أن التنسيق إلكترونى عن طريق شبكة الإنترنت وهى خدمة مجانية متاحة من خلال موقع تنسيق الجامعات www.tansik.egypt.gov.eg أو بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg وسيقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم بمعامل الحاسب الآلى بمختلف الجامعات، وفقا لشرائح المجموع المحددة يوميا حيث يتقدم طلاب الشعبة العلمية «علوم» بتسجيل رغباتهم غدا «الاثنين» بحد أدنى 406 درجات، وبعد غد بحد أدنى 401 درجة، والأربعاء بحد أدنى 399 درجة، والخميس المقبل بحد أدنى 396 درجة، والجمعة بحد أدنى 394 درجة.

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