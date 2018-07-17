تعيين أوائل قسم الطفولة المبكرة فى تربية بني سويف ..صور

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن تعيين أوائل خريجى قسم الطفولة المبكرة بكلية التربية ثم نقلهم لكلية رياض الأطفال، جاء ذلك خلال مشاركته بحفل تخرج دفعة 2017/2018 لقسم الطفولة بكلية التربية.



وهنأ رئيس الجامعة الخريجين وأولياء أمورهم بيوم الوفاء وهو يوم تخرج أبنائهم والجهد الذي بذلوه معهم موجهًا تحية تقدير وإجلال لأولياء الأمور نظرًا لدورهم العظيم فى تربية أولادهم، كما وجه أيضا التحية لكل من عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس لما قدموه من خبرة علمية وعملية لهؤلاء الخريجين وكل من ساهم بدوره من الكلية إدارة وعاملين.



كما أوصى رئيس الجامعة الخريجين بضرورة الالتزام بقواعد وأخلاقيات العمل المهنى وعدم الوقوف عند هذا الحد على أن تقدم الجامعة كل الدعم لهم في استكمال الدراسات العليا متمنيا لهم التوفيق في حياتهم القادمة.

