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محافظات

الرقابة الإدارية تتولى تدريب 10 من العاملين بمحافظة سوهاج

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:02 م
الدكتور ايمن عبدالمنعم،
الدكتور ايمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج
خالد رياض
قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، ان هيئة الرقابة الإدارية سوف تقوم بعقد برنامج تدريبي لمدة 5 أيام لـ 10 متدربين من العاملين بالجهاز الإدارى بمحافظة سوهاج بهدف إكساب المشاركين في البرنامج الخبرات اللازمة في مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية بمدينة نصر، وذلك فى إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأضاف عبدالمنعم، أنه سيتم ترشيح مجموعة من الكوادر الشبابية والقيادات المستقبلية ومن العناصر الواعدة لتولي مناصب قيادية للمشاركة في هذا البرنامج علي أن يكون المرشح يتمتع بسمعة طيبة في مجال عمله ولم يسبق توقيع أي حكم جنائي عليه في واقعة ماسة بالشرف والامانة ولم يسبق التحاقه بذات الدورة التدريبية من قبل، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي الخاص بمحافظة سوهاج سيكون في الفترة من 14 وحتي 18 اكتوبر القادم الجارى.

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